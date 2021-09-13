В Челябинской области возбудили дело о незаконной охоте на краснокнижного лебедя

43-летний браконьер признал вину

Прокуратура Красноармейского района поставила на контроль ход расследования незаконной охоты на краснокнижного лебедя. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, 28 августа 43-летний челябинец незаконно охотился на лебедя-шипуна вблизи озера Актюбинское. Птица занесена в Красную книгу Челябинской области, охота на нее запрещена полностью.

«В ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 1 статьи 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Задержанный полностью признал свою вину. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

Как ранее сообщал наш сайт, в июне Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего челябинца. Он признан виновным в незаконной охоте на косуль.