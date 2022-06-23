В Челябинской области возбудили дело о незаконной ловле рыбы в природном заказнике

Подозреваемый поймал 400 карасей

В Чесменском районе задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном вылове карасей на территории Бускульского природного биологического заказника, сообщили сегодня, 23 июня, в ГУ МВД РФ по Челябинской области. Мужчина рыбачил с помощью ловушки и незаконно добыл 400 карасей. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

«За незаконную рыбную ловлю установлена уголовная ответственность. Такая ответственность может наступить, если незаконная ловля совершена с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления рыбы, в местах нереста или на миграционных путях к ним, а также на особо охраняемых природных территориях», — напомнили в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконный вылов биологических ресурсов»).