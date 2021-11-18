В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве при продаже земли

Люди уже начали возводить дома, а теперь купленные участки у них намерены отобрать

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве после распространения в СМИ и социальных сетях информации о расторжении через суд договоров купли-продажи земельных участков в копейском поселке Октябрьское. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, предприниматели продали физическим лицам земельные участки для индивидуального строительства. Когда люди начали возводить дома, органы местного самоуправления обратились в суд для расторжения договоров приобретения земельных участков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, принимавших решения по оформлению земельных участков, и приняты меры для недопущения нарушения прав граждан», — сообщили в региональном СУ СКР.