В Челябинской области возбудили дело о халатности при закупке лекарств для детей, больных муковисцидозом

Родители пожаловались на нехватку препаратов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) после сообщений жителей региона о ненадлежащем обеспечении детей, страдающих тяжелыми генетическими заболеваниями, лекарствами. Об этом сообщили в СУ СКР по области.

По версии следствия, должностные лица министерства здравоохранения региона получили бюджетные деньги на закупку лекарств для больных муковисцидозом и другими тяжелыми заболеваниями, однако не приняли мер для приобретения достаточного количества препаратов.

«В настоящее время следователем СК России запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения Челябинской области, родителей больных детей», — рассказали в ведомстве.