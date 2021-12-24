В Челябинской области возбудили дело о халатности при поселении нуждающихся в жилье

Администрация Нагайбакского района проигнорировала решение суда

Прокуратурой Нагайбакского района проведена проверка исполнения законодательства администрацией Фершампенуазского сельского поселения. Установлено, что решением Нагайбакского районного суда администрацию обязали предоставить нуждающейся семье жилое помещение по договору социального найма в Фершампенуазе. Решение суда исполнено не было. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В марте прошлого года из бюджета Нагайбакского района в сельское поселение было направлено 1,2 млн рублей как на обеспечение нуждающихся граждан жильем. Должностные лица администрации Фершампенуазского сельского поселения каких-либо мер к исполнению не приняли.

Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатности в деятельности должностных лиц администрации Фершампенуазского сельского поселения.

Как ранее сообщал наш сайт, жители Фершампенуаза еще летом 2021 года жаловались на проблему подключения домов к газу. Подрядчик начал работы по строительству сетей, но так и не завершил их. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, которую допустили сотрудники администрации Нагайбакского района, сообщили в региональном ведомстве.

