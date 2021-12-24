Прокуратурой Нагайбакского района проведена проверка исполнения законодательства администрацией Фершампенуазского сельского поселения. Установлено, что решением Нагайбакского районного суда администрацию обязали предоставить нуждающейся семье жилое помещение по договору социального найма в Фершампенуазе. Решение суда исполнено не было. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В марте прошлого года из бюджета Нагайбакского района в сельское поселение было направлено 1,2 млн рублей как на обеспечение нуждающихся граждан жильем. Должностные лица администрации Фершампенуазского сельского поселения каких-либо мер к исполнению не приняли.
Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатности в деятельности должностных лиц администрации Фершампенуазского сельского поселения.
Как ранее сообщал наш сайт, жители Фершампенуаза еще летом 2021 года жаловались на проблему подключения домов к газу. Подрядчик начал работы по строительству сетей, но так и не завершил их. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, которую допустили сотрудники администрации Нагайбакского района, сообщили в региональном ведомстве.