В Челябинской области возбудили дело о продаже муниципального участка за бесценок

Следствие ведется в отношении должностных лиц администрации Красногорского городского поселения

Прокуратура Еманжелинска провела проверку по факту продажи муниципального земельного участка в Красногорском городском поселении. Оказалось, что он продан по заниженной стоимости. Об этом сегодня, 29 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что администрация поселения заключила договор купли-продажи земельного участка площадью 11 тысяч кв. м. Цена договора составила чуть больше 1,2 млн рублей.

«При этом предусмотренный законом аукцион по продаже земельного участка администрацией поселения не приводился, кадастровая стоимость реализованного земельного участка составляет свыше 4 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Следователем СО по Коркино СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Красногорского городского поселения по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).