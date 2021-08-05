В Челябинской области возбудили дело о фиктивных сертификатах вакцинации

Выявлено 40 поддельных документов

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“)»

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— рассказали в региональном полицейском главке.

В Троицке возбуждено уголовное дело по факту изготовления фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.По данным полиции, выявлено 40 фиктивных сертификатов, сведения о которых внесены на портал государственных услуг.Правоохранители устанавливают лиц, причастных к изготовлению поддельных справок.Как ранее писал наш сайт, в Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца. Его обвинили в подделке справки о ПЦР-тесте на коронавирус Жителям Челябинской области мошенники предлагают фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19

На Южном Урале пресечены факты использования подложных медицинских справок об отсутствии инфекционных заболеваний. В региональном управлении по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, как шесть мигрантов пытались оформить патенты на трудовую деятельность и вид на жительство в России с фиктивными справками, рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.