В Челябинской области возбудили дела после двух смертельных ДТП в прошедшие выходные

Аварии унесли жизни троих человек

Полиция возбудила уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть людей после двух аварий, случившихся накануне на дорогах региона. Информацию об этом сегодня, 31 мая, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Первая авария случилась накануне в 9:15 на 43 километре дороги Челябинск — Новосибирск на территории Красноармейского района.

52-летний водитель грузового автомобиля «Скания» при разрыве переднего верхнего колеса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа». В результате происшествия 51-летний водитель легковушки и его 49-летняя спутница скончались на месте.

В этот же день водитель автомобиля «Скания» уснул за рулем, пробил ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с одним из большегрузов, а затем совершил лобовое столкновение с другим грузовым транспортным средством. В результате ДТП погиб один из водителей большегрузов, еще один пострадал.

По факту происшествий в Чебаркульском и Красноармейском районах возбуждены уголовные дела. В первом случае по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и после аварии с большегрузами по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).