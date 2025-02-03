В Челябинской области возбудили 82 уголовных дела о нелегальной миграции

К административной ответственности привлечены 680 нарушителей

В Челябинской области завершено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», сообщили в ГУ МВД по региону.

Только за пять последних дней выявлено 115 преступлений в сфере миграции.

«С начала операции уже возбуждено 82 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 680 нарушителей миграционного законодательства. Судами принято 91 решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 71 — в принудительном порядке», — рассказали в региональном полицейском главке.

В настоящий момент исполнено 31 решение о выдворении иностранных граждан, еще 139 иностранцев находятся центре временного содержания, где ожидают вступления в законную силу решений судов о выдворении.

В России вступают в силу новые правила для мигрантов в феврале‑2025.

