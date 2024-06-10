В Челябинской области возбудили 77 уголовных дел из-за нарушения миграционного законодательства

103 иностранца выдворят из страны

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В Челябинской области завершился первый этап профилактической операции «Нелегал». Только за неделю правоохранительными органами пресечено 702 нарушения миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД по региону.

В операции участвовали полицейские, сотрудники УФСБ по Челябинской области и бойцы Росгвардии.

«Судами принято 103 решения об административном выдворении за пределы страны. В центре временного содержания 163 мигранта ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении. Возбуждено 77 уголовных дел, девять из них — за организацию незаконной миграции», — рассказали в региональном полицейском главке.

В рамках операции задержаны три гражданина ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске.