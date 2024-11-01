В Челябинской области восьмерым заключенным вынесли приговоры за организацию азартных игр и экстремизм

Незаконную деятельность виновные вели прямо в исправительном учреждении

Каслинский городской суд вынес приговоры восьмерым заключенным за незаконное проведение азартных игр и деятельность экстремистской организации (статьи 171.2 УК РФ, 282.2 УК РФ). Об этом сегодня, 1 ноября, ИА «Первое областное» сообщили в УФСБ по региону.

Заключенные организовали в исправительном учреждении азартные игры с целью получения дохода, а также участвовали в криминальном объединении, признанном экстремистским и запрещенном в РФ.

«Обвиняемые осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от 3,5 до 7 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего, строгого и особого режимов», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Преступление раскрыто совместно с УСБ ГУФСИН по региону.

Также виновные должны выплатить штрафы от 70 до 100 тысяч рублей каждый.