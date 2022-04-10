В Челябинской области вор-рецидивист вынес из сетевых магазинов товар на 240 тысяч рублей

Подозреваемый проникал в торговые помещения в ночное время

В Аргаяшском районе полицейские задержали подозреваемого в кражах из сетевых магазинов. Ущерб хозяева оценили в более чем 240 тысяч рублей. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 10 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлениями обратились владельцы сетевых магазинов, расположенных в торговых центрах в селах Кулуево и Ишалино. Они сообщили, что кто-то в ночное время проник в помещения торговых точек и похитил товары на общую сумму более 240 тысяч рублей.

Проведя осмотр мест происшествия и изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 20-летний житель Челябинска. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — лишение свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.