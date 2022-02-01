В Челябинской области вор‑рецидивист вынес из квартиры бытовую технику

Хозяйка оценила ущерб в десять тысяч рублей

В Чебаркуле Челябинской области мужчина проник в одну из комнат в общежитии и вывез оттуда бытовую технику, которую затем продал. Хозяйка комнаты написала заявление в полицию. Вскоре вора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

39-летняя женщина рассказала полицейским, что в комнате она давно не жила. Однако, когда решила проверить, все ли там в порядке, потерпевшая увидела сломанный замок и холодильника, стиральной машины и плиты не обнаружила. Ущерб она оценила в десять тысяч рублей.

«Оперативники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личность мужчины, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 38-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он пояснил, что был осведомлен о том, что в комнате в настоящее время никто не проживает, в связи с чем проник в жилище, повредив замок. Похищенную технику он перепродал, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению», — рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули владелице.