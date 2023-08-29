В Челябинской области военные направили скорую помощь к месту падения вертолета

Бригада медиков застала только тела погибших, а затем осталась на дежурство

Медики из бригады скорой помощи, работавшие сегодня на месте крушения вертолета у поселка Прудный, рассказали о том, что увидели на месте ЧП. Как передает газета «Сосновская нива» со ссылкой на врача скорой помощи, медиков к месту трагедии направляли военные. Они увидели момент, когда пожарные только начинали тушение горящей машины, а также тела погибших. Далее две бригады скорой помощи оставались на дежурстве, поскольку так предписывают правила.

«В 14:59 поступил вызов, в 15:38 я отметила на планшете прибытие на место вызова. Сами бы мы это место не нашли, потому что это дремучий лес. Перед нами была военная машина, и она нас направляла. Подъехав туда, мы уже увидели дым, и пожарная служба начала раскатывать свои рукава, чтобы тушить. Я и другой доктор подошли и увидели тела», — рассказывает врач скорой помощи Наталья Бондаренко.

Поскольку тушение опасное мероприятие для тех, кто принимает в нем участие, на месте ЧП оставались дежурить две бригады скорой помощи (из Долгодеревенского и Кременкуля). Судя по всему, когда возгорание было потушено, медиков отпустили обратно на базу.

Напомним, что сегодня возле поселка Прудный в Сосновском районе рухнул вертолет Ми-8. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что эта машина принадлежала авиаотряду ФСБ. Местные жители и их дома не пострадали. Предварительно известно, что в вертолете погибли три человека. На данный момент на месте авиапроисшествия работают ответственные службы.