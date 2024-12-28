В Челябинской области военнослужащего отправили в колонию за самовольный отдых на море

Разрешения на очередной отпуск майор не получал

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за самовольное оставление места службы. Мужчина проведет в колонии общего режима два года, сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что военнослужащий, выполняя боевые задачи в Донбассе, все бросил и 4 августа отправился в Краснодарский край к морю вместе со своей семьей. Там он провел 20 дней, а затем вернулся в воинскую часть.

По прибытии майора задержали и привлекли к уголовной ответственности. Его не только приговорили к двум годам тюрьмы, но и лишили воинского звания.