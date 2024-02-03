В Челябинской области военнослужащего осудили за пьяную езду без прав

Мужчина садился за руль в состоянии опьянения неоднократно

В Челябинской области военнослужащий, желая добраться до своего дома, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, прав на управление машиной у него не было. Мужчине выписали крупный штраф, а автомобиль конфисковали. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Впервые мужчина был привлечен к ответственности за нетрезвую езду в 2021 году. Тогда ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Штраф он оплатил, но водительское удостоверение не сдал, а заявил о его пропаже.

Летом 2023 года военнослужащий, употребив спиртное, вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ-21093», не имея водительских прав. Его остановили сотрудники ГИБДД и доставили в отдел полиции для разбирательств. Впоследствии в отношении южноуральца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Приговором суда ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей, на два года. Машину конфисковали в доход государства.