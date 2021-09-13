В Челябинской области водителю вынесли приговор за гибель семьи в ДТП

Виновный отправится в колонию-поселение

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 57-летнего челябинца. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый 31 января 2020 года управлял автомобилем «Киа Соренто», во время обгона на трассе М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074. В аварии погиб 28-летний водитель легковушки, его 33-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи, а восьмилетняя дочь умерла в больнице через пять дней.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Также виновный должен выплатить родственникам потерпевших моральный вред в размере 1,5 млн рублей.