Сегодня, 14 марта, в районе поселка Петровского в Красноармейском районе столкнулись три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
После столкновения все три легковушки вылетели в кювет.
«Одного из водителей зажало: сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего при помощи аварийно-спасательного инструмента и передали медикам», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.
Из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.