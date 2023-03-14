В Челябинской области водителя зажало в салоне после ДТП с тремя авто

В аварии пострадали три человека

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Сегодня, 14 марта, в районе поселка Петровского в Красноармейском районе столкнулись три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

После столкновения все три легковушки вылетели в кювет.

«Одного из водителей зажало: сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего при помощи аварийно-спасательного инструмента и передали медикам», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.