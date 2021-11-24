В Челябинской области водителя зажало в автомобиле в результате ДТП

Мужчина получил множество травм

В Каслинском районе Челябинской области на трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате пожилой водитель легковушки получил множество травм. Кроме того, его пришлось деблокировать из автомобиля с помощью специальных инструментов, сообщили 23 ноября в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.

Авария произошла на 19-м километре автодороги Тюбук — Кыштым. По не установленным пока обстоятельствам водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Вольво Трак». В результате водитель ВАЗа получил переломы рук и бедра, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и оказался зажат в собственном автомобиле.

«Спасатели отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части с помощью гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавшего, после чего его госпитализировали в центральную городскую больницу имени Силаева города Кыштыма»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, в минувшее воскресенье на 93-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель «Лады» — 39-летняя женщина — столкнулась с другим автомобилем, в результате ее выкинуло из салона на трассу, где на нее наехал другой автомобиль. От полученных травм женщина скончалась.