В Челябинской области водителя и пассажирку ВАЗа зажало в салоне авто после ДТП

Пострадавших госпитализировали

На автодороге Кыштым — Озерск в лобовом столкновении пострадали водитель и пассажирка ВАЗ-2107. Женщин зажало в салоне легковушки, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и спасатели. Специалисты деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и на спинальном щите эвакуировали женщину к машине медиков.

«Состояние пассажирки также потребовало госпитализации в больницу. При поддержке спасателей пострадавшей помогли покинуть место аварии и передали врачам скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, пассажирка «Лады» погибла после ДТП с переворотом авто в Челябинской области.

Ранее смертельная авария произошла на территории Аргаяшского района. Там дорогу не поделили два автомобилиста-пенсионера. В результате ДТП один из них погиб.