В Челябинской области водителя будут судить за смертельное ДТП с машиной скорой помощи

От автомобиля обвиняемого оторвался самодельный прицеп

Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 3 марта обвиняемый управлял автомобилем Mitsubishi L200 с самодельным прицепом. Водитель не проверил сцепное устройство перед выездом. Как выяснилось позже, оно было неисправно. На 53-м км километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана прицеп отсоединился от авто и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной скорой помощи ГАЗ «Соболь». Водитель автомобиля УАЗ «Патриот», избегая столкновения с прицепом, съехал в кювет. В результате ДТП на месте погибла 57-летняя пассажирка скорой, 73-летняя женщина получила травмы. 69-летняя пассажирка УАЗа получила тяжелые телесные повреждения.

«В отношении водителя Mitsubishi L200 было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Кизильский районный суд.