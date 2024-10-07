В Челябинской области водитель Vortex погиб, съехав с дороги

Мужчина не справился с управлением

Вечером 6 октября в Агаповском районе на трассе произошло смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 178‑м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск 34‑летний водитель «Вортекс-Тинго» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате автомобиль опрокинулся, автомобилист получил смертельные травмы.

Все обстоятельства выясняются.

В минувшие выходные произошло сразу несколько ДТП с погибшими. Так, ночью 5 октября в Кунашакском районе 38‑летний водитель «Лады» погиб, съехав с дороги в левый кювет. В тот же день в Юрюзани водитель грузовика не выбрал безопасную скорость на спуске и съехал с дороги. Машина опрокинулась и врезалась в здание. Водитель получил смертельные травмы.