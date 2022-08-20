В Челябинской области водитель «ВАЗа» устроил ДТП, уходя от погони полицейских

В результате пострадала женщина

Вечером 19 августа полицейские задержали пьяного 43-летнего водителя, который проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и устроил ДТП. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили 20 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На 29 километре автодороги Челябинск — Новосибирск полицейские заметили автомобиль «ВАЗ-211340» и потребовали от водителя остановиться. Однако требование было проигнорировано, и мужчина продолжил движение. Тогда полицейские отправились за ним, и во время погони водитель отечественного авто несколько раз грубо нарушил Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.

«Уже на 46-ом километре автодороги нарушитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля „Лада Приора“ под управлением 61-летнего мужчины и столкнулся с ним. От удара „Лада“ совершила съезд в кювет с последующим наездом на препятствие, пассажирка авто получила телесные повреждения»,— сообщили в ведомстве.

В этот момент нарушителя задержали. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлены протоколы по статьям 12.7.2 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), 12.25 («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») и 12.33 («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).