В Челябинской области водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся

Пострадавший скончался в больнице

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 56-летнего водителя ВАЗ-2108, который сбил 63-летнего пешехода в поселке Магнитка в Кусинском районе и скрылся с места ДТП, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось поздним вечером 27 декабря. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ („Нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Если Вы стали участниками или очевидцами аварии, с места которой водитель скрылся, постарайтесь запомнить марку, цвет, государственный регистрационный номер автомобиля и незамедлительно сообщите о случившемся в дежурную часть полиции», — напомнили в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Магнитогорску возбудил уголовное дело после аварии, в которой погиб 9-летний мальчик.

