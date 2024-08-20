В Челябинской области водитель устроил ДТП и бросил пассажира умирать в траве

Пострадавшего случайно нашли прохожие

В Чебаркульском районе 35-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и отправил машину в кювет. Мужчину зажало под машиной, но он смог позвать знакомых на помощь. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, когда его освободили из-под авто, он бросил умирать в траве пассажира, вылетевшего через окно.



Знакомые водителя отбуксировали машину в указанное место. А 46-летний пассажир остался лежать в траве в 15 метрах от аварии.

«О факте ДТП автолюбитель не сообщил, а также не вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему пассажиру, к которому подходил, чтобы оценить его состояние», — сказали в пресс-службе.

Через четыре часа мужчину случайно заметили местные жители. Пострадавшего с многочисленными травмами, переломами и ушибом головного мозга увезли в реанимацию, где он спустя сутки скончался.

Следователь установил причастность жителя Чебаркульского района к происшествию. В отношении водителя возбудили уголовные дела об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.