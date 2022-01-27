В Челябинской области водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Он предлагал полиции 15 тысяч рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, который накануне пытался дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошел 26 января на участке автодороги в Октябрьском районе. От взятки в 15 тысяч рублей за уход от ответственности за нарушенные ПДД сотрудник полиции отказался и доложил руководству о произошедшем. Теперь решается вопрос о предъявлении обвинения водителю, сообщает региональный СК.

По версии следствия, накануне, 26 января, в Октябрьском районе подозреваемый пытался дать взятку в сумме 15 тысяч рублей сотруднику полиции. За это служащий ГИБДД не должен был привлечь его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«От взятки сотрудник полиции отказался, деньги не взял и сообщил руководству о произошедшем. Преступные действия подозреваемого были зафиксированы. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения», — пояснили в пресс-службе регионального СК.

Расследование уголовного дела продолжается.