В Челябинской области водитель пойдет под суд за смертельный наезд на 7-летнего велосипедиста

Родственники мальчика требуют компенсацию морального вреда в 3 млн рублей

Прокурор Кыштыма направил в суд уголовное дело в отношении 63-летнего водителя «Тойоты», который насмерть сбил 7-летнего мальчика. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось вечером 20 июля. При повороте направо на перекрестке водитель не уступил дорогу мальчику на велосипеде и сбил ребенка. От полученных травм, по данным прокуратуры, школьник скончался на месте.

«В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

На автомобиль обвиняемого наложен арест. Потерпевшие требуют возмещения морального вреда в размере 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.