В Челябинской области водитель погиб в горящем автомобиле

Мужчина за рулем «Рено» съехал в кювет

На 15-м километре автодороги поселок Родники — поселок Лагерный — поселок Полесье в Троицком районе 47-летний водитель «Рено-Сандеро» съехал в кювет. Машина опрокинулась. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в полиции Троицка.

ДТП случилось накануне вечером. После переворота машина загорелась.

«Водитель „Рено“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе в Челябинской области столкнулись фура и «Рено». Госпитализированы два пассажира легковушки.