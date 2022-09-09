В Челябинской области водитель погиб в ДТП с переворотом

Иномарка врезалась в дерево и дорожные знаки

В Челябинской области на 68-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым «Киа-Рио» слетела с дороги и опрокинулась. Водитель погиб на месте. ДТП произошло днем в пятницу, 9 сентября, сообщили в Госавтоинспекции.

«В 12:00 37-летний водитель, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал на правую обочину, опрокинулся и совершил наезд на дерево и дорожные знаки», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.