В Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода и закопал автомобиль

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Коркинского района. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, 19 сентября на 31-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель «Лады-Приоры» сбил 51-летнего пешехода насмерть и скрылся с места ДТП. После этого южноуралец разобрал машину на запчасти и закопал на участке пустующего частного дома.

Сотрудникам полиции удалось его найти, изучив камеры наблюдения.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, на улице Карла Либкнехта в Кыштыме неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся.