В Челябинской области водитель мотоцикла погиб после столкновения с иномаркой

Погибший ездил без прав

На территории Чебаркульского района автомобиль «Рено Логан» столкнулся с мотоциклом «Ямаха», водитель которого скончался сразу после ДТП. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером рядом с поселком Тимирязевский. 36-летний водитель иномарки при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество 28-летнему мужчине за рулем «Ямахи». В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Его 24-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

«Установлено, что водитель мотоцикла не имел права на управление транспортными средствами», — рассказали в областной ГИБДД.