В Челябинской области водитель мопеда насмерть разбился на мокрой дороге

На мужчине не было защитной экипировки

Сегодня, 27 июля, днем в Агаповском районе насмерть разбился 34-летний водитель мопеда, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12 часов дня на 30 километре автодороги Агаповка — Черноотрог — Базарский. Мужчина сел за руль мопеда «Альфа» и не справился с управлением на скользкой от дождя дороги. Транспорт занесло в кювет, он опрокинулся. Водитель получил смертельные травмы.

Инспекторы установили, что ранее мужчину лишили водительских прав. Кроме того, за руль он сел без шлема и другой защиты.

В Челябинской области который день бушует непогода, а скользкая от дождя дорога — одна из главных причин ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции ранее неоднократно убеждали южноуральцев отказаться от поездок во избежание ЧП.

Кроме того, на сегодняшний день дороги в ряде регионов закрыты из-за переливов.