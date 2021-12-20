Сегодня утром, 20 декабря, на 1550-м километре автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе произошло ДТП с участием двух легковушек и «Газели». Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
По данным Госавтоинспекции, 33-летний водитель «Митсубиси» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 46-летнего мужчины. После удара «Митсубиси» развернуло, машина въехала в попутный «Джили», за рулем которого находился 26-летний южноуралец.
«В результате ДТП водитель „Митсубиси“ скончался в больнице, его 27-летний пассажир госпитализирован с травмами. Также в медучреждение доставлен 26-летний пассажир „Джили“», — сообщили в областной ГИБДД.