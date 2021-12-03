В Челябинской области водитель легковушки сбил двоих детей

Травмы также получила 31‑летняя женщина

Сегодня, 3 декабря, 48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» в селе Варна сбил двоих детей — 3 и 5 лет, а также 31-летнюю женщину. Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Варненскому району.

ДТП случилось на улице Пролетарской. Женщина и двое детей получили травмы, их госпитализировали в хирургическое отделение Варненской ЦРБ.

Сегодня в Челябинске водитель такси не справился с управлением, въехал в бордюр, после этого авто перевернулось на крышу. Водитель и пассажирка оказались заблокированы в салоне, понадобилась помощь спасателей.