В Челябинской области водитель легковушки разбился в ДТП с деревом

Мужчину госпитализировали с травмами

Сегодня, 16 сентября, на трассе Миасс — Карабаш водитель отечественного авто съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. От удара машина сильно деформировалась, а водитель оказался заблокирован в салоне.

«Прибывшие на место ДТП спасатели Миасского отряда областной ПСС при помощи инструмента смогли деблокировать пострадавшего лишь через заднюю пассажирскую дверь», — рассказали в пресс-службе ПСС.

Мужчина получил множество травм лица, головы и шеи. Его госпитализировали.

Как ранее писал наш сайт, в июле на 6-м километре автодороги Златоуст — Миасс водитель «Киа Сид» съехал в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека.