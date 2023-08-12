В Челябинской области водитель «Лады» погибла, врезавшись в ограждение

Женщина отвлеклась от дороги

Утром 12 августа на территории Брединского района Челябинской области водитель автомобиля «Лада» врезалась в металлическое ограждение. В результате женщина погибла. Шестилетняя пассажирка авто получила различные травмы, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла около 8:20 на 8 километре автодороги Бреды — Синий Шихан. 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Приора», отвлеклась, съехала с дороги и врезалась в ограждение.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, шестилетняя девочка получила телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Челябинске два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ» и «Лексус». Их увезли в больницу.