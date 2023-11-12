В Челябинской области водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево

Пассажира авто доставили в больницу

В Аше Челябинской области 22-летний водитель автомобиля «Лада» съехал с дороги и врезался в дерево. Полученные им травмы оказались смертельными. Также в аварии пострадал пассажир легковушки, сообщили 12 ноября в пресс-службе отдела ГИБДД по Ашинскому району.

Смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября на улице Узкоколейной. По неустановленным пока обстоятельствам 22-летний автомобилист выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Он полученных травм он скончался на месте происшествия. 38-летний пассажир «Лады» госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.