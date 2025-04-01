В Челябинской области водитель «Лады» погиб, съехав в кювет

Мужчина был лишен водительских прав

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Сегодня, 1 апреля, рано утром в Верхнеуральском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В шестом часу утра на первом километре трассы Верхнеуральск — Петропавловск 63‑летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Веста», на изгибе дороги съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся. Водитель получил смертельные травмы.

«Установлено, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами и не был пристегнут ремнем безопасности»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства устанавливаются.