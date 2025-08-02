В Челябинской области водитель Lada устроил смертельное ДТП и попытался скрыться

Мужчину задержали в лесном массиве

Сегодня, 2 августа, утром в Чебаркульском районе 31‑летний водитель Lada Priora устроил лобовое ДТП с погибшим. С места ДТП автомобилист попытался скрыться, но был задержан, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 30‑м километре трассы Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск водитель Priora при неустановленных обстоятельствах сначала выехал на обочину, а потом на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Lada Granta, которым управляла 47‑летняя женщина.

В результате 51‑летняя пассажирка Lada Granta погибла на месте, водителя госпитализировали с травмами.

Водитель Lada Priora вместе с пассажиром попытались скрыться с места аварии. Их задержали в лесном массиве. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи.

Ранее в Магнитогорске в ДТП погиб 94‑летний автомобилист. Мужчина нарушил ПДД.