Сегодня, 11 октября, в в Еманжелинском районе. 42-летняя женщина за рулем легковушки на летней резине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком под управлением 73-летнего мужчины.

«В результате аварии водитель легковушки получила травмы, госпитализирована», — рассказала в Госавтоинспекции Челябинской области.
По сведениям очевидцев, из-за аварии на 55-м километре дороги Челябинск-Троицк стоит движение в обе стороны.

Челябинскую область накрыли минусовые температуры, в отдельных районах похолодает до −16 градусов.