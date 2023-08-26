В Челябинской области водитель «Киа» сбила пешеходов и врезалась в грузовик

Один из пострадавших скончался на месте ДТП

В ночь на 26 августа на территории Саткинского района Челябинской области автомобилистка сбила двух пешеходов и врезалась в большегруз. В результате женщину госпитализировали с травмами, а один из сбитых пешеходов скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 23:55 на 289 километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. По предварительным данным, 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», наехала на пешеходов, которые разгружали асфальтоукладчик, а затем врезалась в автомобиль «Скания» с полуприцепом, стоящим на полосе поворота.

«В результате ДТП 52-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, 29-летний пешеход получил травмы. Водитель автомобиля „Киа“ получила травмы, она госпитализирована. Проводится проверка»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Челябинске около ТРК «Алмаз» автомобилист насмерть бил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.