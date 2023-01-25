В Челябинской области водитель KIA погиб в ДТП с грузовиком

На месте организовано реверсивное движение

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Сегодня, 25 января, на 23-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе 46-летний водитель KIA не справился с управлением, допустил занос и столкнулся со встречным грузовым автомобилем IVECO под управлением 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

«В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Установлено, что автомобилем KIA управлял житель Челябинской области, водитель IVECO перевозил груз из Новокузнецка.