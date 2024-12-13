В ночь на пятницу, 13 декабря, на 31-м километре трассы Челябинск — Курган столкнулись три грузовика, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В аварии пострадал водитель одного из грузовиков, из искореженного салона его доставали специалисты», — прокомментировали в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности на дорогах в снегопад. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, пристегивайтесь и не обгоняйте других участников движения.
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