В Челябинской области водитель КамАЗа погиб в ДТП с тремя машинами

В аварии также пострадал мужчина за рулем легковушки

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Сегодня, 19 сентября, на 9-м километре автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай 48-летний водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Shacman под управлением 35-летнего мужчины, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

От удара большегруз опрокинулся и врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился 37-летний водитель.

«В результате ДТП водители КамАЗа скончался на месте, мужчина за рулем легковушки получил травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.

Кадры аварии Первому областному информагентству прислали очевидцы.