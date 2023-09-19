Сегодня, 19 сентября, на 9-м километре автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай 48-летний водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Shacman под управлением 35-летнего мужчины, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
От удара большегруз опрокинулся и врезался в автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился 37-летний водитель.
«В результате ДТП водители КамАЗа скончался на месте, мужчина за рулем легковушки получил травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.
Кадры аварии Первому областному информагентству прислали очевидцы.