В Челябинской области водитель иномарки врезался в дерево

Мужчина получил травмы

На 5-м километре дороги Миасс — Ленинск водитель «Ауди» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в ОГИБДД по Миассу.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Как ранее сообщал наш сайт, 17 ноября на перекрестке улиц Липецкой и Социалистической в Металлургическом районе Челябинска столкнулись автомобиль «Фольксваген» и фургон «Хендай». После удара легковушка отлетела в дерево.

В Челябинске в ночь на 27 июля 23-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 наехал на бордюр, слетел с дороги и врезался в дерево. Пассажира доставили в больницу в состоянии комы.



Автор: Екатерина Катунова