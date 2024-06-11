В Челябинской области водитель иномарки сбил двух подростков на светофоре

Пешеходы получили травмы

Вечером 9 июня в Златоусте на улице 40-летия Победы 45-летний водитель автомобиля «Шевроле» устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автомобилист, поворачивая налево, сбил двух подростков 17-и и 15-и лет, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате юные горожане получили травмы, им оказали необходимую помощь.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! Каждый участник дорожного движения обязан неукоснительно соблюдать установленные правила. Не превышайте скоростной режим, не совершайте опасных маневров, будьте внимательны при движении, снижайте скорость движения при подъезде к пешеходному переходу»,— напомнили в ведомстве.