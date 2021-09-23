В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в бетонное ограждение

Автомобиль перевернулся на крышу

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В поселке Вознесенка Сосновского района водитель «Грейт Вол» погиб, врезавшись в бетонное ограждение. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером. 61-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. После этого «Грейт Вол» перевернулся.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что в 2021 году водитель привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — рассказали в областной Госавтоинспекции.