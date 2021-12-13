В Челябинской области водитель иномарки погиб в ДТП с фурой

Водитель легковушки выехал на встречную полосу

Сегодня утром, 13 декабря, в Кизильском районе в аварии с фурой погиб водитель легкового автомобиля. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась в 11:40 на 59-м километре автодороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай. 29-летний водитель «Фольксвагена Поло» по не установленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 24-летнего мужчины.

«В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия», — рассказали в региональном полицейском главке.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что легковушка превратилась в груду металла, а фура перевернулась.