В Челябинской области водитель и пассажирка «Газели» получили травмы в ДТП

Автомобиль съехал в кювет

Спасатели Усть-Катавского отряда помогли пострадавшим в ДТП около поселка Тюбеляс. Там водитель «Газели» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в железобетонные блоки, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Фургон развозил сотрудников предприятия после рабочего дня. В салоне находились три пассажира.

«У водителя в результате сильной деформации кабины между сиденьем и смещенным моторным отсеком оказались зажаты обе ноги и тело. Также тяжелые травмы получила пассажирка. Пострадавших деблокировали из салона и передали медикам», — рассказали в областной ПСС.

Еще двоим пассажирам помогли выбраться очевидцы.