В Челябинской области водитель и пассажир авто погибли в лобовом ДТП

Еще три человека с травмами находятся в больнице

Сегодня днем, 6 января, на автодороге Магнитогорск — Сибай пожилой водитель «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Камри». В результате ДТП водитель «Нексии» и его пассажирка погибли, сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Авария произошла на 64-м км автодороги, на территории Кизильского района. За рулем «Дуэ Нексия» находился мужчина 1947 года рождения. Его пассажиркой была женщина 1958 года рождения. Оба от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель «Тойоты» 1994 года рождения и два его пассажира получили травмы. Они доставлены в больницу.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.